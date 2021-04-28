مصير مجاميع حوثية كبيرة دفعت بها المليشيات لمحاولة التقدم في مأرب وتفاصيل 5 ساعات من المعارك الضارية

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 206

قال مصدر عسكري ،اليوم الاربعاء، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا صباح اليوم من كسر هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة صرواح غرب مأرب.

ودارت معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش لتستمر المعارك لأكثر من خمس ساعات، مُنيت فيها المليشيا بالهزيمة وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة، وفق المصدر.

المصدر اضاف أن المليشيا الحوثية دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها تحت تغطية نيرانية كثيفة في محاولة منها إحراز تقدم ميداني، إلا أن ابطال الجيش تصدوا لها بحزم وتمكنوا من تحييد العناصر المهاجمة.

إلى ذلك نفذ طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على تعزيزات وآليات المليشيا، ومخازن أسلحة بجبهات المشجح، والكسارة وصرواح، وتمكن من تدميرها بالكامل.