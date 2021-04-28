مصير مجاميع حوثية كبيرة دفعت بها المليشيات لمحاولة التقدم في مأرب وتفاصيل 5 ساعات من المعارك الضارية الدفاع اليمنية تنعي مسئولا عسكريا رفيعا استشهد في أرض المعركة تطورات خطيرة في الوضع العسكري وتوتر العلاقات بين الناتو وواشنطن تصعيد إثيوبيا خطير حول الإتفاقيات التاريخية لمياه النيل قد ينفجر الوضع عسكرياً....تمرد جديد لمليشيات الإنتقالي المدعومة إماراتياً في أبين لماذا ينصح الخبراء بتناول البطيخ مع بذورة البيت الأبيض يطلق تصريحات نارية على إيران وخطرها في الشرق الأوسط سقوط صاروخ باليستي على حي سكني للمليشيات الحوثية في مأرب والمبعوث الأممي يحذر الجيش الوطني يعلن عن انتصارات وتقدمات جديدة في جبهات تعز ومأرب والجوف ضبط 3 طن من المخدرات قبالة سواحل المهرة
قال مصدر عسكري ،اليوم الاربعاء، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا صباح اليوم من كسر هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة صرواح غرب مأرب.
ودارت معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش لتستمر المعارك لأكثر من خمس ساعات، مُنيت فيها المليشيا بالهزيمة وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة، وفق المصدر.
المصدر اضاف أن المليشيا الحوثية دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها تحت تغطية نيرانية كثيفة في محاولة منها إحراز تقدم ميداني، إلا أن ابطال الجيش تصدوا لها بحزم وتمكنوا من تحييد العناصر المهاجمة.
إلى ذلك نفذ طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على تعزيزات وآليات المليشيا، ومخازن أسلحة بجبهات المشجح، والكسارة وصرواح، وتمكن من تدميرها بالكامل.