تطورات خطيرة في الوضع العسكري وتوتر العلاقات بين الناتو وواشنطن

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أن المخابرات الأمريكية تدرس طلب قادة في الجيش برفع السرية والكشف عن مزيد من المعلومات حول روسيا والصين كجزء من المواجهة في حرب المعلومات، اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس (الثلاثاء) الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالمساهمة في زيادة الخطر العسكري.

وقال شويغو، في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشانبيه عاصمة طاجيكستان، إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية من زيادة الاستعداد القتالي للقوات وتعزيز الوجود الأمامي تزيد التهديد العسكري.

وأضاف: «وردًا على تهديد الأنشطة العسكرية للناتو، اتخذنا الإجراءات المناسبة كما تعلمون، إذ تم إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية»