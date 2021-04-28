قد ينفجر الوضع عسكرياً....تمر جديد لمليشيات الإنتقالي المدعومة إماراتياً في أبين

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تصعيد بين القوات الحكومية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم حالة التوافق التي سادت خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد تشكيل حكومة المناصفة ـ كاتب يمني: ثمة شعور مشترك بالإجحاف تمت ترجمته إلى اشتباكات متقطعة طوال المدة الماضية، وهو مرشح لأن يتطور إلى حرب مفتوحة في ظل عجز سعودي عن حله ـ

الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي الذهب: كلما تعرضت القوات الحكومية في مأرب لمزيد من الضغط الحوثي، يستغل المجلس الانتقالي ذلك في محاولة بسط نفوذه تدريجيا ـ

محلل سياسي: نهاية نفوذ "الانتقالي" باتت قريبة، إما من خلال إيقاف الإمارات لنشاطاتهم، أو من خلال ضربهم من جانب الجيش عاد التوتر مجددا بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، بالتزامن مع اعتقالات لشخصيات من الجانبين، ما قد ينذر بحرب مفتوحة.

ويأتي هذا التوتر على الرغم من التوافق والهدوء الذي ساد بعد تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب نهاية العام الماضي، بناء على اتفاق الرياض.