البيت الأبيض يطلق تصريحات نارية على إيران وخطرها في الشرق الأوسط

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال البيت الأبيض إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عبروا خلال اجتماع لهم في واشنطن أمس (الثلاثاء) عن قلقهم البالغ إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه إيران في منطقة الشرق الأوسط يمثل «خطراً كبيراً».

وكشف البيت الأبيض أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات اتفقا أيضاً في لقائهما على تشكيل فريق عمل مشترك لتركيز الاهتمام على التهديد المتنامي الذي تمثله إيران من خلال تزويدها حلفاءها بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة التوجيه.

وأُجريت المحادثات في اليوم نفسه الذي بدأت فيه قوى دولية وإيران جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا بهدف عودة واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015