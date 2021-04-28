ضبط 3 طن من المخدرات قبالة سواحل المهرة

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كشفت السلطات الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، مساء الثلاثاء، عن ضبط شحنة من المخدرات هي الأكبر التي يتم ضبطها خلال العشر سنوات الأخيرة.
وضبطت الأجهزة الأمنية بمحافطة المهرة، بالتعاون والتنسيق مع قوات خفر السواحل، 3 طن من المخدرات قبالة سواحل المهرة كانت على متن قارب يستقله 3 أشخاص. ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن وتم ضبط هذه الكمية من الحشيش المخدر على قارب بساحل محيفيف بمديرية الغيضة مركز محافظة المهرة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر أمني، قوله، أنه جرى تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وإعداد محضر ضبط بحضور وكيل نيابة الغيضة الابتدائية القاضي هاني بلحاف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ولم يتم كشف مزيد من التفاصيل حول هذه الشحنة من الحشيش المخدر ووجهتها، لكن ليست هذه العملية الأولى حيث سبقها ضبط عدد من الشحنات بسواحل المهرة في أوقات سابقة.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت نهاية العام الماضي، أن قوات خفر السواحل التابعة لها، في محافظة المهرة، ضبطت سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك قبالة سواحل الغيضة، في محافظة المهرة.
وأوضحت، أنه وخلال تفتيش السفينة من قبل الأجهزة الأمنية وجدوا بداخلها نحو (730) كيلو غراماً من مادة الحشيش الخارجي رايتنج، إلى جانب عدد (216) كيلو غراماً من الحبوب المخدرة نوع كريستال مختلفة الأنواع.
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو (6.600.000 دولار)، أي ما يعادل (4,500.000.000) ريال يمني.
وقبل ذلك اعترضت القيادة المركزية للقوات الأميركية، قارب شراعي مجهول محملا بشحنة كبيرة من المخدرات، قبالة السواحل اليمنية