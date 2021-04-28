التحالف العربي يعلن إحباط هجوم «للحوثيين» على المملكة «واتساب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الرسائل تلقائياً صحيفة سعودية تؤكد مصرع اثنين من كبار القيادات العسكرية «الحوثية» على يد قوات الشرعية بـ «مأرب»..أسماء قوات ”الشرعية“ تشن هجمات عكسية في أطراف مأرب وتستعيد مواقع ”حاكمة“ بـ”المشجح“ و”الكسارة“ والأمم المتحدة تعلن تسيير رحلات جوية منتظمة الى المحافظة الحكومة اليمنية تشكو من ”مؤامرة كبرى“ و ”أطماع توسعية“ محمد بن سلمان يوجه دعوة هامة للحوثيين ويؤكد: ”لن نقبل بمليشيا خارجة عن القانون على حدودنا ونأمل علاقة طبيعية مع ايران“ جائحة كورونا..اليمن يعلن إيقاف رحلات الطيران من وإلى «الهند» أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في 9 محافظات يمنية وأجزاء من محافظات أخرى مطالبات بتحقيق دولي في انفجارات بمخزن أسلحة للحوثيين وسط حي سكني في صنعاء واشنطن توجه دعوة جديدة «للحوثيين» بشأن قنبلة «صافر»
أعلن التحالف العربي ليلة الأربعاء إحباط هجوما جديدا من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.