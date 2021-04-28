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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم «للحوثيين» على المملكة

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن التحالف العربي ليلة الأربعاء إحباط هجوما جديدا من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.

 

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة. 

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