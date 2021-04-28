التحالف العربي يعلن إحباط هجوم «للحوثيين» على المملكة «واتساب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الرسائل تلقائياً صحيفة سعودية تؤكد مصرع اثنين من كبار القيادات العسكرية «الحوثية» على يد قوات الشرعية بـ «مأرب»..أسماء قوات ”الشرعية“ تشن هجمات عكسية في أطراف مأرب وتستعيد مواقع ”حاكمة“ بـ”المشجح“ و”الكسارة“ والأمم المتحدة تعلن تسيير رحلات جوية منتظمة الى المحافظة الحكومة اليمنية تشكو من ”مؤامرة كبرى“ و ”أطماع توسعية“ محمد بن سلمان يوجه دعوة هامة للحوثيين ويؤكد: ”لن نقبل بمليشيا خارجة عن القانون على حدودنا ونأمل علاقة طبيعية مع ايران“ جائحة كورونا..اليمن يعلن إيقاف رحلات الطيران من وإلى «الهند» أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في 9 محافظات يمنية وأجزاء من محافظات أخرى مطالبات بتحقيق دولي في انفجارات بمخزن أسلحة للحوثيين وسط حي سكني في صنعاء واشنطن توجه دعوة جديدة «للحوثيين» بشأن قنبلة «صافر»
كشف تقرير تقني، عن اختبار تطبيق واتساب خياراً جديداً من شأنه أن يسمح للمستخدمين بضبط الرسائل لتختفي تلقائياً بعد 24 ساعة من إرسالها.
يمكن لمستخدمي واتساب حاليًا ضبط رسائلهم بحيث تختفي بعد سبعة أيام من إرسالها، ووفقًا لتقارير جديدة، فإن الشركة بدأت بتطوير خيار اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة من إرسالها، منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريباً.
وسيقوم واتساب بحذف المشاركات في الدردشة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، بعد فترة زمنية يحددها المستخدم مسبقاً، إضافة إلى إمكانية التبديل بين خيار إخفاء الرسائل وإيقاف هذه الميزة.
وبحسب المصادر، فإن هذا الخيار لا يوفر طريقة لمنع الأطراف الأخرى من نسخ رسائلك أو الاحتفاظ بها على هواتفهم قبل حذفها، كما هو الحال لدى منصات المراسلة الأخرى مثل سناب تشات، وسيجنال وتلجرام.