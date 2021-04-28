«واتساب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الرسائل تلقائياً

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف تقرير تقني، عن اختبار تطبيق واتساب خياراً جديداً من شأنه أن يسمح للمستخدمين بضبط الرسائل لتختفي تلقائياً بعد 24 ساعة من إرسالها.

يمكن لمستخدمي واتساب حاليًا ضبط رسائلهم بحيث تختفي بعد سبعة أيام من إرسالها، ووفقًا لتقارير جديدة، فإن الشركة بدأت بتطوير خيار اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة من إرسالها، منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريباً.

وسيقوم واتساب بحذف المشاركات في الدردشة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، بعد فترة زمنية يحددها المستخدم مسبقاً، إضافة إلى إمكانية التبديل بين خيار إخفاء الرسائل وإيقاف هذه الميزة.

وبحسب المصادر، فإن هذا الخيار لا يوفر طريقة لمنع الأطراف الأخرى من نسخ رسائلك أو الاحتفاظ بها على هواتفهم قبل حذفها، كما هو الحال لدى منصات المراسلة الأخرى مثل سناب تشات، وسيجنال وتلجرام.