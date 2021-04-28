صحيفة سعودية تؤكد مصرع اثنين من كبار القيادات العسكرية «الحوثية» على يد قوات الشرعية بـ «مأرب»..أسماء

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت صحيفة عكاظ السعودية نقلاً عن مصادر عسكرية يمنية اليوم الثلاثاء بأن مليشيات الحوثي الانقلابية خسرت اثنين من كبار القيادات العسكرية خلال اليومين الماضيين في معارك مع قوات الشرعية بأطراف محافظة مأرب اليمنية.

واعترفت المليشيا المدعومة من إيران اليوم (الثلاثاء) بمقتل العميد إسماعيل حسين علي المروني والعميد صدام هاشم الغيلي في المعارك الدائرة بمنطقة المشجح غربي مأرب السبت الماضي، مبينة أن القياديين ينتميان إلى صنعاء وذمار ومن العناصر التي تدربت على أيدي خبراء إيرانيين.

ولفتت إلى أن المروني قتل إلى جانب 14 فرداً من أسرته كانوا من ضمن حراساته الشخصية ويعد من أخطر العناصر الحوثية، إذ تم تكليفه بإدارة المليشيا في منطقة المشجح غرب مأرب.

فيما أكد مصدر عسكري اليوم، مقتل القيادي الحوثي العميد بشير حسين الغليسي المكنى أبو شبيب والذي كان يتولى أركان حرب ما يسمى اللواء الثالث مشاة جبلي التابع للحوثيين في معارك مع الجيش الوطني في منطقة المشجح غرب مأرب.