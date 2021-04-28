«واتساب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الرسائل تلقائياً صحيفة سعودية تؤكد مصرع اثنين من كبار القيادات العسكرية «الحوثية» على يد قوات الشرعية بـ «مأرب»..أسماء قوات ”الشرعية“ تشن هجمات عكسية في أطراف مأرب وتستعيد مواقع ”حاكمة“ بـ”المشجح“ و”الكسارة“ والأمم المتحدة تعلن تسيير رحلات جوية منتظمة الى المحافظة الحكومة اليمنية تشكو من ”مؤامرة كبرى“ و ”أطماع توسعية“ محمد بن سلمان يوجه دعوة هامة للحوثيين ويؤكد: ”لن نقبل بمليشيا خارجة عن القانون على حدودنا ونأمل علاقة طبيعية مع ايران“ جائحة كورونا..اليمن يعلن إيقاف رحلات الطيران من وإلى «الهند» أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في 9 محافظات يمنية وأجزاء من محافظات أخرى مطالبات بتحقيق دولي في انفجارات بمخزن أسلحة للحوثيين وسط حي سكني في صنعاء واشنطن توجه دعوة جديدة «للحوثيين» بشأن قنبلة «صافر» ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن رفضه لقرار رئاسي جديد ويؤكد: ”لا يساوي الحبر الذي كتب به“
أكدت صحيفة عكاظ السعودية نقلاً عن مصادر عسكرية يمنية اليوم الثلاثاء بأن مليشيات الحوثي الانقلابية خسرت اثنين من كبار القيادات العسكرية خلال اليومين الماضيين في معارك مع قوات الشرعية بأطراف محافظة مأرب اليمنية.
واعترفت المليشيا المدعومة من إيران اليوم (الثلاثاء) بمقتل العميد إسماعيل حسين علي المروني والعميد صدام هاشم الغيلي في المعارك الدائرة بمنطقة المشجح غربي مأرب السبت الماضي، مبينة أن القياديين ينتميان إلى صنعاء وذمار ومن العناصر التي تدربت على أيدي خبراء إيرانيين.
ولفتت إلى أن المروني قتل إلى جانب 14 فرداً من أسرته كانوا من ضمن حراساته الشخصية ويعد من أخطر العناصر الحوثية، إذ تم تكليفه بإدارة المليشيا في منطقة المشجح غرب مأرب.
فيما أكد مصدر عسكري اليوم، مقتل القيادي الحوثي العميد بشير حسين الغليسي المكنى أبو شبيب والذي كان يتولى أركان حرب ما يسمى اللواء الثالث مشاة جبلي التابع للحوثيين في معارك مع الجيش الوطني في منطقة المشجح غرب مأرب.