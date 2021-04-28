جائحة كورونا..اليمن يعلن إيقاف رحلات الطيران من وإلى «الهند»

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية بإيقاف الرحلات الجوية من والى جمهورية الهند بصورة مؤقتة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية مؤخراً لمواجهة تفشي جائحة كورونا .

وذكرت مصادر مطلعة في وزارة النقل اليمنية لمأرب برس على ان توجيهات وزير النقل حميد بإيقاف الرحلات الجوية من والى الهند جاءت عطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للتقيد بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد.

الجدير بالذكر بأن قرار الايقاف المؤقت للرحلات الجوية حتى اشعار اخر، قد جاء نظراً لارتفاع حالات الاصابة بوباء كورونا المتحور والخطير في الهند، وفي اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية مؤخراً لمواجهة تفشي الجائحة، علماً بان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا كانت قد اكدت في سياق بيانها الصادر بانها قد كلفت وزارة الخارجية اليمنية وسفارة بلادنا في الهند بمتابعة وضع المواطنين المتواجدين في الهند والمتاثرين بهذا الاجراء الطارىء والرفع بما تلزم من توصيات لازمة لمساعدتهم.