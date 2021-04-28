محمد بن سلمان يوجه دعوة هامة للحوثيين ويؤكد: ”لن نقبل بمليشيا خارجة عن القانون على حدودنا ونأمل علاقة طبيعية مع ايران“ جائحة كورونا..اليمن يعلن إيقاف رحلات الطيران من وإلى «الهند» أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في 9 محافظات يمنية وأجزاء من محافظات أخرى مطالبات بتحقيق دولي في انفجارات بمخزن أسلحة للحوثيين وسط حي سكني في صنعاء واشنطن توجه دعوة جديدة «للحوثيين» بشأن قنبلة «صافر» ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن رفضه لقرار رئاسي جديد ويؤكد: ”لا يساوي الحبر الذي كتب به“ عليه أولا تجاوز موريتانيا.. قرعة كأس العرب تضع منتخب اليمن في مجموعة صعبة العرادة يطمئن الجميع بشأن مأرب ويخاطب الحوثيين: ما تسعون لتحقيقه أبعد عليكم من «نجوم السماء» والمسألة أكبر من السيطرة على «تبة» هزيمة كبيرة للحوثيين بالجوف وقوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات نوعية وتحرر مناطق ومواقع استراتيجية بيان اممي جديد حول الهجوم على مأرب وجهود التوصل لتسوية سلمية
وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية بإيقاف الرحلات الجوية من والى جمهورية الهند بصورة مؤقتة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية مؤخراً لمواجهة تفشي جائحة كورونا .
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة النقل اليمنية لمأرب برس على ان توجيهات وزير النقل حميد بإيقاف الرحلات الجوية من والى الهند جاءت عطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للتقيد بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد.
الجدير بالذكر بأن قرار الايقاف المؤقت للرحلات الجوية حتى اشعار اخر، قد جاء نظراً لارتفاع حالات الاصابة بوباء كورونا المتحور والخطير في الهند، وفي اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الهندية مؤخراً لمواجهة تفشي الجائحة، علماً بان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا كانت قد اكدت في سياق بيانها الصادر بانها قد كلفت وزارة الخارجية اليمنية وسفارة بلادنا في الهند بمتابعة وضع المواطنين المتواجدين في الهند والمتاثرين بهذا الاجراء الطارىء والرفع بما تلزم من توصيات لازمة لمساعدتهم.