أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في 9 محافظات يمنية وأجزاء من محافظات أخرى

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني اليمني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 27 أبريل/نيسان، استمرار واشتداد حالة عدم الاستقرار، التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد.

وأضاف، في نشرة الأحوال الجوية، إن أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية من لحج جنوبا وحتى صعدى شمالاً (صعدة، عمران، صنعاء، حجه، المحويت، ذمار، ريمه، اب، تعز) تتأثر بالحالة الماطرة خلال الساعات القادمة.

كما تتأثر بموجة الأمطار الهضاب الداخلية وتشمل أجزاء من محافظات (الجوف، شبوة، مارب، البيضاء)، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية منها لمحافظات (لحج، عدن، أبين، وشبوة).

وذكر أن محافظات البلاد الشرقية (حضرموت، المهرة، وسقطرى) ستشهد هطول أمطار متفرقة، بالإضافة إلى السواحل الغربية والمناطق المحاذية لسهل تهامة.

وقال المركز إن الأجواء الحارة ستستمر نهارا على الصحارى والهضاب الداخلية وأجزاء من المحافظات الساحلية (عدن، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت، مأرب والجوف) والتي تتراوح فيها درجات الحرارة بين (31-37) درجة مئوية.

وحذر المركز المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.