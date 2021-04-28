”الانتقالي الجنوبي“ يعلن رفضه لقرار رئاسي جديد ويؤكد: ”لا يساوي الحبر الذي كتب به“

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 375

أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، الثلاثاء 27 ابريل/نيسان، رفضه قرار لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يقضي بإقالة قائد القوات الأمن الخاصة في إقليم عدن من منصبه.



وجاء بيان الانتقالي بعد الكشف عن قرار رئاسي غير معلن لم ينشر في الوسائل الاعلام الرسمية، يقضي بإعفاء فضل باعش من قيادة "قوات الأمن الخاص في عدن وأبين ولحج".



وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، إن "منظومة الرئاسة اليمنية سربت اليوم قراراً بإقالة اللواء فضل محمد عبدالله باعش من مهامه كقائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وهو قرار مرفوض جملة وتفصيلاً".



واعتبر متحدث الانتقالي قرار الرئيس هادي بأنه "لا يساوي الحبر الذي كُتب به ولا يمكن تنفيذه إلا في وسائل التواصل الاجتماعي".

و

وجاء القرار على خلفية محاصرة مسلحون تابعون لباعش منتصف مارس الماضي، لمنزل وزير الداخلية إبراهيم حيدان في عدن، واعتقال عدداً من أفراد الحراسة.



وكان وزير الداخلية السابق في الحكومة أحمد الميسري قد أقال "باعش" في الـ 13 من أغسطس عام 2019 وعين العقيد سليمان الزامكي خلفاً له، غير أن "باعش" استمر كأمر واقع في منصبه عقب انقلاب المجلس المدعوم من الإمارات.



ويأتي رفض الانتقالي لهذا القرار امتداداً لحالات تمرد سابقة على قرارات رئيس الجمهورية كرفض قرارات تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، واللواء أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية.