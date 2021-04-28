”الانتقالي الجنوبي“ يعلن رفضه لقرار رئاسي جديد ويؤكد: ”لا يساوي الحبر الذي كتب به“ عليه أولا تجاوز موريتانيا.. قرعة كأس العرب تضع منتخب اليمن في مجموعة صعبة العرادة يطمئن الجميع بشأن مأرب ويخاطب الحوثيين: ما تسعون لتحقيقه أبعد عليكم من «نجوم السماء» والمسألة أكبر من السيطرة على «تبة» هزيمة كبيرة للحوثيين بالجوف وقوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات نوعية وتحرر مناطق ومواقع استراتيجية بيان اممي جديد حول الهجوم على مأرب وجهود التوصل لتسوية سلمية تسجيل مسرب يهز إيران ويشعل فتيل أزمة داخلية تعرف على السيدة اليمنية التي اثنى عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وما مهنتها التي نجحت بها؟ الفريق علي محسن يشيد بأبناء تعز والمحافظ يقدم تقريرا موجزا في تغير مفاجئ للإدارة الأمريكية.. واشنطن تدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الحوثيين وفاة مهندس انقلاب المليشيات الحوثية ..كورونا أم تصفية داخلية
أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، الثلاثاء 27 ابريل/نيسان، رفضه قرار لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يقضي بإقالة قائد القوات الأمن الخاصة في إقليم عدن من منصبه.
وجاء بيان الانتقالي بعد الكشف عن قرار رئاسي غير معلن لم ينشر في الوسائل الاعلام الرسمية، يقضي بإعفاء فضل باعش من قيادة "قوات الأمن الخاص في عدن وأبين ولحج".
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، إن "منظومة الرئاسة اليمنية سربت اليوم قراراً بإقالة اللواء فضل محمد عبدالله باعش من مهامه كقائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وهو قرار مرفوض جملة وتفصيلاً".
واعتبر متحدث الانتقالي قرار الرئيس هادي بأنه "لا يساوي الحبر الذي كُتب به ولا يمكن تنفيذه إلا في وسائل التواصل الاجتماعي".
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وجاء القرار على خلفية محاصرة مسلحون تابعون لباعش منتصف مارس الماضي، لمنزل وزير الداخلية إبراهيم حيدان في عدن، واعتقال عدداً من أفراد الحراسة.
وكان وزير الداخلية السابق في الحكومة أحمد الميسري قد أقال "باعش" في الـ 13 من أغسطس عام 2019 وعين العقيد سليمان الزامكي خلفاً له، غير أن "باعش" استمر كأمر واقع في منصبه عقب انقلاب المجلس المدعوم من الإمارات.
ويأتي رفض الانتقالي لهذا القرار امتداداً لحالات تمرد سابقة على قرارات رئيس الجمهورية كرفض قرارات تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، واللواء أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية.