عليه أولا تجاوز موريتانيا.. قرعة كأس العرب تضع منتخب اليمن في مجموعة صعبة

الأربعاء 28 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وضعت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العرب العاشرة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، منتخب اليمن في المجموعة الثانية التي تضم (تونس – الإمارات – سوريا – الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن).

ويستوجب على منتخب اليمن تجاوز عقبة المنتخب الموريتاني في الدور التمهيدي للبطولة، التي ستقام نهائياتها في قطر خلال الفترة 1 – 18 ديسمبر المقبل، وذلك بتنظيم مشترك بين الفيفا والاتحاد العربي لأول مرة والتي تعد بروفة لاستضافة قطر لبطولة كاس العالم 2022 أواخر العام المقبل.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبا، تم توزيعها على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه.

وأسفرت قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عن 4 مجموعات قوية ومواجهات غاية في الإثارة في البطولة التي تقام لأول مرة في شكلها الجديد تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

ولا تغيب الإثارة عن المجموعات الأربع، حيث تضم المجموعة الرابعة الجزائر بطلة أفريقيا، ومصر صاحبة الرقم القياسي للفوز بكأس الأمم الأفريقية، إلى جانب المنتخب الفائز من لبنان وجيبوتي، وكذلك الفائز من المواجهة القوية بين ليبيا والسودان.

وسيلتقي المنتخب المغربي مع السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار الفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من منتخب فلسطين وجزر القمر.

وجاءت قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة الأولى مع العراق والفائز من مباراة عُمان والصومال والفائز من مواجهة خليجية قوية تجمع البحرين والكويت.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات ستجمع المنتخبات وفقا لتصنيف الفيفا.

وانطلقت بطولة كأس العرب للمنتخبات عام 1963 في لبنان وتوقفت بعد النسخة التاسعة في السعودية عام 2012، وتوج العراق باللقب 4 مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.