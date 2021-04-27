هزيمة كبيرة للحوثيين بالجوف وقوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات نوعية وتحرر مناطق ومواقع استراتيجية

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، يوم الثلاثاء 27 ابريل/نيسان، تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة "النضود" شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

ونقل موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت“ عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية قوله، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، حررت مواقع مهمة واستراتيجية في جبهة النضود أبرزها مواقع “بجاش”، عقب مواجهات عسكرية تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الارهابية، خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح العميد بن راسية أن قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية الباسلة تمكنوا خلال المواجهات العسكرية، من قطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تلك المواقع العسكرية المحررة، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الارهابية، منيت بهزيمة كبيرة.

ولفت أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة إلى أن المعارك العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية من أبناء قبائل الجوف ومأرب، لن تتوقف حتى تطهير وتحرير كامل تراب الوطن من قبضة تلك العصابة الإجرامية المارقة.

وأشاد العميد بن راسية بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي شنت ضربات جوية موفقة استهدفت تعزيزات مليشيا الحوثي الإرهابية التي كانت قادمة إلى الجبهة من مدينة الحزم.