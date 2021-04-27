تسجيل مسرب يهز إيران ويشعل فتيل أزمة داخلية تعرف على السيدة اليمنية الذي اثنى عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وما مهنتها التي نجحت بها؟ الفريق علي محسن يشيد بأبناء تعز والمحافظ يقدم تقريرا موجزا في تغير مفاجئ للإدارة الأمريكية.. واشنطن تدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الحوثيين وفاة مهندس انقلاب المليشيات الحوثية ..كورونا أم تصفية داخلية تزايد أزمة طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب وهذه أخر التطورات بعد تسريب المقابلة السرية لظريف ..روحاني يصدر أوامر إلى وزير الإستخبارات وفاة ملاكم أردني بعد تلقية الضربة القاضية في مواجهة ببطولة العالم للشباب البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لظروف أمنية وصحية خطيرة الدفاعات السعودية تعلن إعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد
أشاد نائب الرئيس، الفريق علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، بدور أبناء محافظة تعز، وأبطال القوات المسلحة وما يسطرونه من بطولات وتضحيات خالدة في دحر مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، وجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المحافظة.
وأجرى الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على الأوضاع وسير عملية التحرير في ضوء الانتصارات التي يحققها ابطال الجيش في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
واطلع نائب الرئيس على الاجراءات الاحترازية جراء الموجة الجديدة من فيروس كوفيد 19 بما يسهم في التقليل من أضرارها والحد من آثارها.
وحث نائب الرئيس، على مضاعفة الجهود وحشد الطاقات والإمكانات لاستكمال معركة التحرير وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى ما قدمته الشرعية في سبيل إحلال السلام مقابل تعنت وتصعيد مستمر وهجمات تشنها الميليشيات الحوثية على عدد من المحافظات ومنها مأرب فضلاً عن إطلاقها للصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة باتجاه المنشآت الحيوية في المملكة.
وعبر نائب الرئيس عن تقديره لما تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من مساندة مستمرة لجهود الجيش الوطني في ردع مشروع إيران التخريبي.
من جانبه، قدم محافظ تعز تقريراً موجزاً عن الاوضاع في المحافظة، مؤكداً على المضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار واستكمال معركة التحرير.