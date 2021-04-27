تزايد أزمة طرد الدبلوماسيين بين روسيا والغرب وهذه أخر التطورات

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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‏ فيما تشهد العلاقات بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية توتراً متصاعداً، أعلنت موسكو أمس (الإثنين) طرد دبلوماسي إيطالي، رداً على طرد إيطاليا مسؤولين روس في مارس الماضي بتهمة التجسس، وسارعت روما لإدانة الخطوة التي اعتبرتها «غير منصفة».

وقالت الخارجية الروسية إنها استدعت السفير الإيطالي بي تيراتشانو وأبلغته بأن موسكو تعتبر مساعد الملحق لشؤون الدفاع لدى السفارة الإيطالية كا باتشيفيتشي شخصية غير مرغوب فيها وتمنحه مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد، مؤكدة أن ذلك جاء رداً على الأعمال غير الودية وغير المبررة من قبل السلطات الإيطالية تجاه الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في روما.

وأعربت الخارجية الإيطالية بدورها عن أسفها العميق حيال القرار، مؤكدة إن طرد روسيا لدبلوماسي إيطالي كإجراء انتقامي لطرد دبلوماسيين روسيين من روما بسبب قضية تجسس، قرار لا أساس له وغير منصف