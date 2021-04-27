بعد تسريب المقابلة السرية لظريف ..روحاني يصدر أوامر إلى وزير الإستخبارات

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 304

كلف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وزير الاستخبارات والأمن في حكومته، محمود علوي، بالتحقيق في كيفية نشر وتسريب مقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السرية.

وذكر موقع "ألف نيوز" الإيراني، إن: "الرئيس روحاني أمر وزير الاستخبارات والأمن، محمود علوي، بضرورة التحقيق في كيفية نشر وتسريب شريط مقابلة ظريف، المثيرة للجدل، والتي تحدث فيها عن مواضيع مختلفة".

وذكر أن "روحاني، طالب وزير الاستخبارات بالتحقيق العاجل في مسألة تسريب مقابلة ظريف السرية، إلى وسائل إعلام أجنبية ومعالجة القضية".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: إن المسؤولين الحكوميين مستاؤون من هذا الحادث، وتتم متابعة الموضوع بجدية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن التسريبات المتداولة إعلاميا عن لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا.

وأوضح خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن ما نشر حول مقابلة لوزير الخارجية في وسائل الإعلام "ليست مقابلة صحفية، وإنما حوار يتم مع جميع مسؤولين الحكومة لحفظه في أرشيف الحكومة بهدف نقله للحكومة القادمة لأخذ الفائدة والمعلومات منه".

وفي تسجيل صوتي مُسرب، انتقد وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس/ آذار الماضي، هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في الدبلوماسية الإيرانية، واعترف (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوما