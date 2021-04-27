وفاة ملاكم أردني بعد تلقية الضربة القاضية في مواجهة ببطولة العالم للشباب

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية وفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب بمدينة كالسي البولندية.

وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على فيسبوك "إذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلةً برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".

نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب ، راشد صويصات ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الإثنين ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأصيب صويصات خلال مواجهة كانت يوم الجمعة 16 أبريل/نيسان الجاري في بطولة العالم للشباب، حيث تعرض لضربة قاضية من منافسه خلال المواجهة، نقل على أثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة في نبا أثار صدمة وحزنا واسعا على مواقع التواصل.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية، أعلنت سابقا في بيان أن إصابة اللاعب "استدعت نقله إلى أحد المستشفيات وإجراء عملية جراحية طارئة له".

وأضافت "تقوم اللجنة الأولمبية الأردنية وبالتنسيق مع الاتحادين الأردني والدولي للملاكمة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة الأردن في ألمانيا بالتواصل المستمر مع الطاقم الطبي للوقوف على حالته الصحية"، وفق البيان