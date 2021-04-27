البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لظروف أمنية وصحية خطيرة

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، التي صدر بها قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قبل أيام. واستمع المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الهيئات البرلمانية في المجلس موافقتها على القرار، وشددوا على أن ما جاء في حيثيات القرار وتقرير اللجنة يؤكد ضرورة الموافقة على القرار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قد أصدر، الأحد الماضي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ونُشِرَ القرار بالجريدة الرسمية، وبدأ العمل به اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 25 أبريل/ نيسان عام 2021.

وأوضح القرار بأن "القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح"