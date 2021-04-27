الدفاعات السعودية تعلن إعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك، مضيفة أن التحقيقات مستمرة لتحديد من يقف وراء "هذه المحاولة العدائية"، بحسب موقع العربية.

وشدد الوزارة على أنها تتخذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إن "أيا من سفن الشركة لم يتعرض لهجوم ولا لأي حادث" وفقا لوكالة رويترز.

وفي بداية الشهر الجاري أحبطت المملكة هجوما لجماعة الحوثي اليمنية جنوبي البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ.

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