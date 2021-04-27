تصريحات مفاجئة وقوية من الجامعة العربية حول الحرب في مأرب وخطورتها

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «العملية العسكرية التي يباشرها الحوثيون ضد مأرب حالياً، قد تتسبب في أزمة إنسانية كبرى، قد تطال مئات الآلاف من اليمنيين، خصوصاً مع وجود ما يقرب من مليون لاجئ بالفعل في المدينة».

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط أمس، مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لليمن، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة اليمنية، خصوصاً في ضوء التصعيد العسكري الذي يمارسه الحوثيون ضد مدينة مأرب.

ووفق مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، فإن «الأمين العام لجامعة الدول العربية استمع إلى رؤية غريفيث وتقييمه للوضع الحالي في اليمن، وأنه اتفق معه في أن الخطوة الأولى نحو أي تسوية سياسية تتمثل في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وبما يسمح بتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني في كافة ربوع البلاد».

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن «العملية العسكرية التي يباشرها الحوثيون ضد مأرب حالياً قد تتسبب في أزمة إنسانية كبرى»، مضيفاً أنه «يتعين ممارسة ضغوط دولية جادة على الحوثيين، والقوة الإقليمية التي تساندهم، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل».

وشدد أبو الغيط في بيان أمس، على أن «الجامعة العربية ترى أن الحفاظ على يمنٍ موحد ومستقل وذي سيادة كاملة على ترابه الوطني يُمثل المنطلق الأساسي لأي تسوية للنزاع العسكري القائم في هذا البلد العربي»، رافضاً أن «يتحول اليمن كمنصة للهجمات على المملكة العربية السعودية، أو أن يصبح مصيره رهناً بـ(أجندات إقليمية) لا تبالي بمصالح اليمن أو بمعاناة اليمنيين