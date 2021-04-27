الملك سلمان يقدم دعوه عاجلة لأمير قطر وهي الأولى منذ المصالحة الخليجية وهذا مضمونها

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، دعوة لزيارة المملكة، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أمير قطر استقبل الوزير السعودي في قصر البحر بالدوحة، أمس، واستعرض اللقاء «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأشارت إلى أن الأمير فيصل سلّم الشيخ تميم الدعوة، ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لأمير قطر وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل أمير قطر الوزير السعودي تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

وكان الأمير فيصل بن فرحان اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، أمس، وعقدا مباحثات تناولت «تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي - القطري، وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك بمختلف مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين