مظاهرات في عدن تطالب برحيل ”الانتقالي الجنوبي“

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت، العاصمة المؤقتة عدن، مساء الإثنين 26 ابريل/نيسان، مظاهرة احتجاجية؛ تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة برحيل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا فيث "كريتر"، شعارات تطالب برحيل التحالف والإنتقالي، الذي يسيطر على المدينة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات للمتظاهرين تطالب برحيل التحالف والإنتقالي، مرددين شعار "برع برع يا تحالف - يا انتقالي".

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات الأساسية، وانطفاءات متكررة للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية جراء تدهور سعر العملة.