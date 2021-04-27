الإعلان عن مصرع قائد في الحرس الثوري الإيراني

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، مقتل قائد الكتيبة رقم 310 في الحرس الثوري ببلدة أشنوية المحاذية لإقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري إن القيادي العسكري وحيد زرافشان قتل في حادث أمني خلال تأديته مهامه في البلدة من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفاد الحارس الشخصي لوحيد زرافشان أن جنازته ستقام يوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن زرافشان من مدينة نقادة.