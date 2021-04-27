السعودية.. تعرف على  الضوابط الجديدة للصلاة في الحرم المكي والعمرة  

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 235

شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، منعت بموجبها الأطفال من أداء الصلاة في الحرم المكي والعمرة.

وأوضحت الوزارة أن "الضوابط تتمثل في إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا)، و(توكلنا)".

وأضافت: "اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)".

وشددت الوزارة على "عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال".