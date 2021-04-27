الإعلان عن مصرع قائد في الحرس الثوري الإيراني السعودية.. تعرف على الضوابط الجديدة للصلاة في الحرم المكي والعمرة أول تعليق سعودي من الاسرة الحاكمة على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية خاشقجي قائد عسكري يستعرض تفاصيل انتصارات الجيش والمقاومة غربي تعز سيدة سعودية تقود بلادها للمنافسة العالمية صفقة تبادل بالجوف تنتهي بالافراج عن 44 أسيرا من الطرفين مذكرات تكشف لأول مرة اتفاق زعيم «عربي وخامنئي»عشية حرب العراق عصابة مسلحة يتزعمها مطلوب أمنيا تعتدي على منشأة صناعية بتعز معركة مأرب.. الرئيس ”هادي“ يهاتف ”العرادة“ ويشيد بالانتصارات محرقة جديدة لـ غلمان «الحـوثي» في «الكسارة والمشجح» بأطراف مأرب.. تفاصيل عملية هجومية لقوات «الشرعية» اسقطت مواقع استراتيجية
شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، منعت بموجبها الأطفال من أداء الصلاة في الحرم المكي والعمرة.
وأوضحت الوزارة أن "الضوابط تتمثل في إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا)، و(توكلنا)".
وأضافت: "اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف)".
وشددت الوزارة على "عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال".