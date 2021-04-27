الإعلان عن مصرع قائد في الحرس الثوري الإيراني السعودية.. تعرف على الضوابط الجديدة للصلاة في الحرم المكي والعمرة أول تعليق سعودي من الاسرة الحاكمة على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية خاشقجي قائد عسكري يستعرض تفاصيل انتصارات الجيش والمقاومة غربي تعز سيدة سعودية تقود بلادها للمنافسة العالمية صفقة تبادل بالجوف تنتهي بالافراج عن 44 أسيرا من الطرفين مذكرات تكشف لأول مرة اتفاق زعيم «عربي وخامنئي»عشية حرب العراق عصابة مسلحة يتزعمها مطلوب أمنيا تعتدي على منشأة صناعية بتعز معركة مأرب.. الرئيس ”هادي“ يهاتف ”العرادة“ ويشيد بالانتصارات محرقة جديدة لـ غلمان «الحـوثي» في «الكسارة والمشجح» بأطراف مأرب.. تفاصيل عملية هجومية لقوات «الشرعية» اسقطت مواقع استراتيجية
علق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية جمال خاشقجي، معتبرا أن حديث الجانب التركي في الوقت الراهن إيجابي.
وكتب على "تويتر": "حديث الرئاسة التركية الآن موقف إيجابي وهو ما كانت تنتظره السعودية منهم في السابق وتطالب فيه وقد حدث هذا الأمر".
وأضاف: "في النهاية نحن ليس لنا عداوة مع أحد لكن من يعادينا نعاديه ولا نقبل لأحد التحريض علينا أو الإساءة لوطننا أو ولاة أمرنا".
وتابع: كل الأخطاء مغفوره عند الله، إلا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم يوم الحساب، فاحذروه".
ورحب إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي يوم الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.
وقال: "لديهم محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قرارهم، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار"، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في إنهاء المقاطعة والبحث عن سبل إصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية.