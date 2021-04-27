قائد عسكري يستعرض تفاصيل انتصارات الجيش والمقاومة غربي تعز

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد العقيد عبدالباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، الثلاثاء 27 أبريل/نيسان، استمرار أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحقيق الانتصارات في مديرية مقبنة، غربي المحافظة.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، عن البحر قوله، "إن أبطال الجيش يواصلون التوغل في مديرية مقبنة، حتى الوصول إلى تحرير منطقة الكمب، مركز المديرية، مشيراً إلى أن الجيش الوطني لم يعد يفصله عنها سوى بضع كيلومترات".

وقال إن الجيش تمكن حتى الآن من تحرير حوالي سبع عزل في المديرية، هي حمير الوادي، حمير الجبل، القحيفة، الكويحة، الطوير، العبدلة، والعشملة.

وأكد في ذات السياق، استمرار الأعمال القتالية في المديرية حتى تطهير وتصفية جيوب المليشيا فيها وتحرير المرتفعات المهمة والهيئات الحاكمة.

وبحسب البحر فإن قوات الجیش الوطني تمكنت من السيطرة على الطرق وعقد المواصلات وخطوط الامداد والوديان والقرى المتاخمة لمنطقتي المطاحن، ورحنق، الاستراتيجيتين.

وأشاد البحر بالأبطال في الجيش الوطني الذين يحققون الانتصارات الكبيرة على عناصر المليشيا الحوثية، بمختلف جبهات القتال في الريف الغربي للمحافظة في هذا الشهر المبارك.

وجدد العقيد البحر تأكيده على استمرار المعركة حتى تحقيق الأهداف واستكمال التحرير والتطهير وكسر الحصار الجائر وفتح جميع المعابر.

وفي وقت سباق الاثنين، دعا محور تعز اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث الحوثيين المترامية في جبهة مقبنة.