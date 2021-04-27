صفقة تبادل بالجوف تنتهي بالافراج عن 44 أسيرا من الطرفين

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مصدر عسكري، الاثنين 26 ابريل/نيسان، إن صفقة تبادل تمت اليوم بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، وانتهت بالإفراج عن 44 من الطرفين.

وبحسب المصدر فقد تمت عملية التبادل في مناطق التماس شرقي محافظة الجوف، وانتهت بالإفراج عن 22 من أفراد القوات الحكومية، و22 من عناصر ميليشيا الحوثي.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، عن رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة "عبدالقادر المرتضى" قوله إنه تم "تحرير 22 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية".