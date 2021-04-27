عصابة مسلحة يتزعمها مطلوب أمنيا تعتدي على منشأة صناعية بتعز

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ تعز

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تعرضت مصانع الأغذية والمشروبات التابعة لمجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني فجر اليوم الإثنين الموافق 26/4/2021 لاعتداء مسلح من قبل عصابة مكونة من خمسين عنصرا استقدمهم المطلوب أمنيا المدعو ماجد الأعرج والمدعو أكرم القيسي ، واستمر الاعتداء لأكثر من نصف ساعة ، استخدم فيه المسلحون أسلحة خفيفة ومتوسطة مما أدى إلى تعرض المصانع لأضرار مادية بسبب القذائف والرصاص التي أطلقتها هذه العصابة .

شهود عيان : في تمام الساعة السابعة فجرا وبعد أن كنا وأطفالنا نائمين آمنين فزعنا بسبب أصوات معدلات ثقيلة تطلق من سيارات وأطقم متمترسة بين المنازل ، ومن قوتها وكثرتها ذكرتنا ببداية الحرب عندما كانت المليشيات الحوثية مسيطرة على منطقة الحصب .تن

مصدر أمني : تلقت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الإثنين 26/4/2021 بلاغا بوصول عدد 8 سيارات عليها بلاطجة مدججين بالسلاح المتوسط والخفيف بقيادة المدعو ماجد الأعرج ، والمدعو أكرم القيسي قاموا بالاعتداء على مصنع الأغذية والمشروبات في منطقة الحصب وبمجرد وصول طقمين من إدارة شرطة محافظة تعز لموقع الحدث تفاجأ قائد الحملة ومعه الأفراد المرافقين بصب وابل من الرصاص باتجاه أطقم وأفراد الأمن ، مما اضطر قائد الحملة للرد والانسحاب من موقع الحدث ، ولم تتمكن الحملة من القبض على زعماء وأفراد العصابة المنتشرين فوق التباب المطلةت على المنطقة ، وبين منازل المواطنين .

نقابة موظفو وعمال مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني عبروا عن استيائهم واستنكارهم لهذا العمل الإجرامي الذي قامت به هذه العصابة الخارجة عن النظام والقانون ضد منشأة صناعية ، وإثارة الرعب والهلع أوساط العمال والموظفين الذين كانوا متواجدين داخل خطوط الإنتاج وفي مختلف مرافق المصانع .

العمال والموظفون اتخذوا خطوات عاجلة للتعبير عن غضبهم تمثلت بتوقيف العمل ، وإغلاق المصانع ، ثم تحركوا بمسيرة راجلة بين الأمطار باتجاه مبنى محافظة تعز وقدموا شكوى لمكتبو المحافظ ، الذي لم يكن متواجدا حينها ، كما نفذوا وقفة إحتجاجية أمام مبنى المحافظة ، رفعوا خلالها شعارات تطالب السلطة المحلية بحمايتهم من البلطجية حسب اللافتات التي حملوها خلال الوقفة الاحتجاجية.

ولأن الأعرج زعيم العصابة ضابطا في الجيش، ويمارس بلطجته مستغلا الوظيفة العسكرية ، فقد تحركت المسيرة العمالية باتجاه قيادة محور تعز ، وسلم العمال شكوى لمكتب قائد محور تعز ، كما تحركت المسيرة العمالية بعد ذلك باتجاه مقر شرطة الدوريات في بئر باشا ، ونفذوا وقفة إحتجاجية أمام مبنى الشرطة ، وسلموا نسخة من الشكوىت للضابط المناوب.

شكوى العمال والموظفين حصلنا على نسخة منها ، طالبوا فيها السلطة المحلية ، وقيادة المحور ، والسلطة القضائية ، والأجهزة الأمنية بالتدخل العاجل لحمايتهم من العصابات الخارجة عن النظام والقانون، فقالوا في شكواهم : نحن عمال وموظفو مصانع الأغذية والمشروبات بالحصب نناشدكم بالتدخل العاجل لحمايتنا من عصابة مسلحة تتخذ من منطقة الحصب وما جاورها أماكن تتمترس فيها وتثير الرعب والهلع بين لمواطنين وتعتدي باستمرار على الأراضي والمساكن والمؤسسات والمصالح الخاصة والعامة منذ سنوات دون رادع يردعها أو أي أجهزة أمنية تضبطها .