معركة مأرب.. الرئيس ”هادي“ يهاتف ”العرادة“ ويشيد بالانتصارات

الثلاثاء 27 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي، الإثنين 26 أبريل/نيسان، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة.



جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال هادي، إن" أبطال الجيش ورجال المقاومة والقبائل يدافعون ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا".



وأكد أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.



من جانبه أكد محافظ مأرب وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الايرانية، مشيرا إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات.