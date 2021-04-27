محرقة جديدة لـ غلمان «الحـوثي» في «الكسارة والمشجح» بأطراف مأرب.. تفاصيل عملية هجومية لقوات «الشرعية» اسقطت مواقع استراتيجية

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تمكنت قوات الجيش، اليوم الاثنين، من دحر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة المشجح، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن قائد عسكري قولة أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجوما عكسيا، تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي من مواقع استراتيجية في جبهة المشجح، وإجبارها على الفرار.
كما أكد أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.
ولفت إلى أن قوات الجيش، أسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.
وفي جبهة الكسارة.. أحبطت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها.
إلى ذلك نفذت قوات الجيش، اليوم، كمينا محكما، لمجموعة من المليشيا الحوثية، في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيا بينهم قيادي.
في السياق لقي عدد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرين، صباح اليوم، بنيران أبطال الجيش، في جبهة جبل مراد.
في غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مدار اليوم، غارات جوية مكثفة، استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد القتالي.