كورونا يودي بحياة جراح يمني كبير ووزير الصحة يحذر المواطنين

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نعت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، يوم الاثنين، الدكتور علي النعوي كبير جراحي مستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، الذي تُوفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا من أعضاء نقابة الأطباء إلى 95 شخصا.
من جانب آخر حذر وزير الصحة قاسم محمد بحيبح، الأحد، من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وكتب الوزير في بلاغ نشره على صفحته في فيسبوك: نتابع يوميا وبكل قلق التقارير الميدانية والإحصائيات للإصابات بفيروس كورونا المتزايدة وهو ما زاد من حجم الأعباء على الطواقم الطبية ومراكز العزل في المحافظات المحررة التي تعمل بكل طاقتها الاستيعابية ووصلت معظمها للحد الأعلى من الاستيعاب وباتت تستنفذ كل إمكانياتها.
وجدد وزير الصحة مطالبة عموم المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وباقي تعليمات لجنة الطوارئ كونها الحل الأنسب والأجدى لضمان عدم الإصابة بالفيروس ومضاعفاته الخطرة.