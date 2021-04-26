بعد ثلاثة أيام من دفن نجله وزوجته.. جماعة الحوثي تخسر الرجل الثاني بعد عبدالملك وأحد أبرز رموزها

الإثنين 26 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين،وفاة يحيى محمد الشامي، الذي يوصف بالرجل الثاني في جماعة الحوثي بعد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

ونشرت وسائل اعلام الحوثيين، عشرات التعازي بوفاة القيادي البارز يحيى الحوثي، لكنها لم تحدد اسباب الوفاة.

وبعث عبدالملك الحوثي برقية عزاء في وفاة الشامي ونجله زكريا.

وتقول مصادر مطلعة لمأرب برس ان القيادي العسكري الحوثي اللواء يحيي الشامي، توفي اليوم الاثنين، متأثراً باصابته بفيروس كورونا، بعد اكثر من شهر على اصابته بالوباء.

وقبل ثلاثة ايام ،دفن في صنعاء زوجة يحيى الشامي ونجله زكريا ،وذكرت تقارير اعلامية سابقة انهما توفيا بكورونا.

ويحيى الشامي يعد أبرز رموز الحركة الحوثية، توفي بعد أكثر من 40 يوماً من اصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولشامي هو المطلوب الـ 11 في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في نوفمبر 2017م، والتي تضم 40 قياديا حوثيا، على رأسهم زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

وشغل الشامي قبل وفاته منصب مساعد لما يسمى القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للحوثيين.

كما شغل الشامي إبان عهد النظام السابق، عدة مناصب حكومية بينها محافظ لمحافظة مأرب ثم محافظا لمحافظة البيضاء، فمحافظا لمحافظة صعدة المعقل لميليشيات الحوثي شمال البلاد.

وكان الحوثيون اعلنوا في مارس الماضي وفاة زكريا الشامي نجل يحيى الشامي والذي كان يشغل منصب وزير النقل في حكومة صنعاء (غير معترف بها) وهو ايضا احد القيادات العسكرية الخطيرة وورد اسمه واسمه والده يحيى الشامي، ضمن قائمة المطلوبين لدى التحالف العربي، بقيادة السعودية.