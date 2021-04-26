تقارب تركي سعودي واشادة بالمحاكمات في قضية قتل خاشقجي

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أشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن السعودية أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك. وفق ما نقلت رويترز.
وأكد، إبراهيم كالين، أن أنقرة تبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أن بلاده تأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية.
وتابع: "لدى السعودية محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".