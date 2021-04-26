شاهد فيديو ينسف مزاعم الأبواق «الحوثية» بشأن سيطرة المليشيات على منطقة «كسارة»مأرب مسؤول بارز في الحكومة يرد على شائعات سيطرة المليشيات الحوثية للكسارة والمشجح وتعلن عن عمليات نوعية تغير مفاجئ في العلاقات بين البلدين تجاه السعودية وتركيا ترسل وفدا رسميا إلى القاهرة القضاء المصري يصدر حكمه في قضية تامر أمين طال انتظارة رونالدو يتعرض لموجه نتقادات ولهذه الأسباب انفجارات عنيفة تهز مخازن أسلحة وصواريخ للمليشيات الحوثية في صنعاء ناشطون يطلقون حملة لإسناد مأرب وسط اشتداد المعارك مع المليشيات الحوثية والحكومة تصل حضرموت البخارب يكشف عن حجم المخدارات المهربة من لبنان إلي السعودية تصريحات نارية للبركاني حول المعارك في مأرب وتأكيد مصري عاجل: وزارة الدفاع تعلن تحقيق تقدم كبير شمال وغرب مأرب ودحر مليشيا الحوثي في ”الكسارة“ و”المشجح“
وثق مقطع "فيديو"نشره اليوم الأثنين المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية تواجد قوات الشرعية على امتداد مناطق جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب اليمنية.
ودحض الفيديو مزاعم الانتصارات الحوثية الوهمية عقب ترويجها لـ الاكاذيب بسيطرة عناصرها على منطقة الكسارة.
وأظهر الفيديو احد ابطال قوات الشرعية من خطوط التماس من جبهة الكسارة غربي مأرب وهو ينفي سيطرة المليشيات الحوثية على المنطقة.
واوضح على ان قوات الشرعية لازلت تبسط سيطرتها الكاملة على جميع التباب القريبة من جبل هيلان مشيرًا بأن جبهة كسرة لازالت عصية على فلول الحوثي الانقلابية.
وكانت الأبواق الإعلامية التابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية قد روجت خلال اليومين الماضيين على ان عناصرها قد استكملت السيطرة على منطقة الكسارة غربي مأرب.
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