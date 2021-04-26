شاهد فيديو ينسف مزاعم الأبواق «الحوثية» بشأن سيطرة المليشيات على منطقة «كسارة»مأرب

الإثنين 26 إبريل-نيسان 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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وثق مقطع "فيديو"نشره اليوم الأثنين المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية تواجد قوات الشرعية على امتداد مناطق جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب اليمنية.

ودحض الفيديو مزاعم الانتصارات الحوثية الوهمية عقب ترويجها لـ الاكاذيب بسيطرة عناصرها على منطقة الكسارة.

وأظهر الفيديو احد ابطال قوات الشرعية من خطوط التماس من جبهة الكسارة غربي مأرب وهو ينفي سيطرة المليشيات الحوثية على المنطقة.

واوضح على ان قوات الشرعية لازلت تبسط سيطرتها الكاملة على جميع التباب القريبة من جبل هيلان مشيرًا بأن جبهة كسرة لازالت عصية على فلول الحوثي الانقلابية.

وكانت الأبواق الإعلامية التابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية قد روجت خلال اليومين الماضيين على ان عناصرها قد استكملت السيطرة على منطقة الكسارة غربي مأرب.

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