انفجارات عنيفة تهز مخازن أسلحة وصواريخ للمليشيات الحوثية في صنعاء

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أفادت مصادر "العربية" في اليمن اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات شمال العاصمة صنعاء.
وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل أحد مخازن الأسلحة والصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي.
فيما أشار ناشطون يمنيون إلى انفجار صاروخ كانت تعده الميليشيات لإطلاقه نحو مأرب. إلى ذلك، تداول العديد من اليمنيين مشاهد مصورة، قالوا إنها تظهر لحظة الانفجار، وتصاعد ألسنة النار من الموقع، فيما لم تتمكن العربية.نت من التأكد من صحتها.
انتهاكات الحوثي يشار إلى أنه لطالما عمدت تلك الميليشيات إلى تخزين الأسلحة الثقيلة والمواد المتفجرة وسط الأحياء السكنية مخالفة بذلك شتى القوانين الدولية والانسانية.
فيما أدانت الحكومة اليمنية مرارا تصرفات جماعة الحوثي المدعومة من إيران لانتهاكها القوانين والمبادئ الدولية، وارتكابها جرائم انسانية شتى بحق المواطنين، فضلاً عن تخزينها الأسلحة والصواريخ وسط الأحياء المدينة ما يعرض حياة اليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرة الميليشيات لخطر داهم.
يذكر أن ميليشيات الحوثي سيطرت على العاصمة في 2014 إثر انقلابها على الحكومة الشرعية في البلاد، زمنذ ذلك التاريخ عمدت إلى اعتقال آلاف المواطنين، فضلا عن ترهيب وخطف، واجبار على المشاركة في القتال.
كذلك، فرضت إتاوات على العديد من التجار والمحال في المدينة ومناطق سيطرتها، كما عمدت إلى التلاعب بكميات الوقود واحتكار الغاز.
إلى ذلك، شكا العديد من المعلمين والطلاب، فضلا عن عدد من المؤسسات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية المحلية، من سعي الميليشيات إلى إدخال تغييرات عدة على مناهج التعليم بهددف التماشي مع عقائد الحوثيين