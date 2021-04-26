ناشطون يطلقون حملة لإسناد مأرب وسط اشتداد المعارك مع المليشيات الحوثية والحكومة تصل حضرموت

الإثنين 26 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أطلق مئات الناشطين اليمنيين حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيها إلى إسناد معارك الجيش اليمني غرب مأرب، باعتبارها معركة مفصلية ضد المشروع الإيراني، وذلك بالتزامن مع اشتداد المعارك في غرب المحافظة، حيث تضغط الميليشيات الحوثية بكامل قوتها للشهر الرابع على التوالي سعياً للسيطرة عليها.

وزار رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس (الأحد)، إلى مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، وذكر حساب مجلس الوزراء اليمني على «تويتر» أن «عبد الملك وصل إلى مدينة المكلا، في زيارة تفقدية لمحافظة حضرموت، للاطلاع على أحوال المواطنين وملامسة همومهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات، وجهود السلطة المحلية في المجالات الخدمية والتنموية وتثبيت الأمن والاستقرار، والاستجابة للأولويات الملحّة».

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر عسكرية يمنية بأن الجيش اليمني واصل، أمس (الأحد)، صد الهجمات الحوثية غرب مأرب بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حيث قدرت المصادر مقتل نحو 100 من المسلحين الحوثيين وأسر العشرات. ودعا المئات من الناشطين والسياسيين اليمنيين ضمن حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المسارعة إلى إسناد معركة مأرب مع الحوثيين، باعتبارها معركة الجميع ضد الوجود الإيراني وأداته الحوثية.

وطالب الناشطون الشرعية اليمنية بتحريك المزيد من الألوية والقوات العسكرية لمواصلة الدفاع عن مأرب والأخذ بزمام المبادرة لطرد الميليشيات الحوثية من المناطق التي تسيطر عليها، وفق ما جاء في تغريدات على «تويتر».

من جهته، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في مختلف جبهات محافظة مأرب الصامدة لا يخوضون معركة استعادة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي مقدمها الثورة والجمهورية والدفاع عن الهوية الوطنية فحسب، بل معركة كل العرب في التصدي للغزو الفارسي وأداته من ميليشيا الإرهاب الحوثية.

من ناحيته، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات مسنودة برجال القبائل، تخوض معارك مستمرة مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وسط خسائر كبيرة تتكبدها الميليشيات في الأرواح والعتاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش عن قائد عسكري تأكيده «مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، بنيران أبطال الجيش في جبهة المشجح، إلى جانب تأكيده أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارات جوية مكثفة مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهتي المشجح والكسارة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة».

واستهدفت مقاتلات التحالف - بحسب المصدر نفسه - تعزيزات للميليشيا مقبلة من العاصمة صنعاء، مما أدى إلى تدمير 7 ناقلات للعناصر الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

وتشهد جبهات الكسارة والمشجح غرب مأرب أعنف المعارك منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث تسعى الميليشيات للسيطرة على المحافظة النفطية دون الالتفات إلى حجم خسائرها وسط تقديرات تشير إلى مصرع أكثر من ستة آلاف من عناصرها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف به دولياً جددت، قبل يومين، اتهام الميليشيات الحوثية بالارتهان للأجندة الإيرانية ورفض مساعي السلام، مستدلة على ذلك بإصرار الجماعة على التصعيد العسكري في مأرب وعدم الانصياع للدعوات الأممية والدولية لوقف الهجمات. ومع اشتداد الهجمات الحوثية المتواصلة باتجاه مأرب، كانت الأمم المتحدة حذرت من الخطر المحدق بحياة مليون نازح في هذه المحافظة النفطية، إذ أعلنت الثلاثاء الماضي مقتل 14 مدنياً على الأقل، في النصف الأول من أبريل (نيسان) الحالي، جراء تصاعد المعارك في المحافظة.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن في تقريره أن «استمرار القتال المكثف عبر مناطق الخطوط الأمامية في محافظة مأرب، مع تفشي الأعمال العدائية بشكل خاص في مديرية صرواح؛ أدى إلى موجات نزوح كبيرة داخل المحافظة منذ بدء التصعيد في أوائل فبراير (شباط) الماضي».

وأشار التقرير الأممي إلى أن أربعة مواقع للنازحين داخلياً في مديرية صرواح تأثرت بالقصف في الفترة ما بين 22 و29 مارس (آذار)، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص في هذه الحوادث