وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يدعو الصحيين في مناطق سيطرة الحوثي التوجه إلى مناطق الحكومة ”الشرعية“ لأخذ لقاح ”كورونا“

الإثنين 26 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا وزير الصحة، الدكتور قاسم بحيبح، الأحد 25 أبريل/نيسان، العاملين في القطاع الصحي بمناطق سيطرة الحوثيين، الراغبين بأخذ لقاح كورونا، التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لأخذ اللقاح.

وأكد "بحيبح" في تدوينة على "فيس بوك"، إتاحة الوزارة للكادر الطبي، للحصول على لقاح فيروس كورونا في المحافظات التي تحت سلطة الحكومة الشرعية؛ بالتنسيق مع مكاتب الصحة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتخصيصن عدد من المواقع الثابتة والمتنقلة للتطعيم.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم كان أشار في وقت سابق إلى أن "الحوثيين رفضوا خططاً لإعطاء العاملين بالمجال الصحي في مناطق سيطرتهم لقاح فيروس كورونا".

وقال عبدالمنعم، "إن الخطة كانت تشمل تطعيم 25 ألف عامل في القطاع الصحي هم إجمالي العاملين بالقطاع في مناطق الحوثيين، لكنهم خفضوها إلى ألف جرعة لقاح تكفي ل500 عامل فقط".

والثلاثاء الماضي، دنشت وزارة الصحة بعدن، حملة التطيعم للكادر الطبي ضد فيروس كورونا.