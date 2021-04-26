وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يدعو الصحيين في مناطق سيطرة الحوثي التوجه إلى مناطق الحكومة ”الشرعية“ لأخذ لقاح ”كورونا“ لأول مرة منذ تعيينه.. وزير الداخلية يغادر ”عدن“ في مهمة ”عاجلة“ ضبط عصابة ترويج مخدرات وسرقة سيارات في المهرة عاجل.. انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء ومصادرنا تشكف الأسباب تسجيل مسرب.. «ظريف» يفتح النار على الحرس الثوري ويفضح «قاسم سليماني» رسالة من ” ظريف” لـ”خامنئي” تكشف المسكوت عنه في محادثات فيينا الفنانة بلقيس فتحي ترفع قضية خلع على زوجها عبر محاكم الامارات وترفض كشف التفاصيل؟ دولة عربية تعلن إحباط «مؤامرة» خطيرة أعدتها حركة انفصالية فوائد مذهلة لا يعرفها العرب والغرب عن عصير الزبيب الشيخ حمود المخلافي يكشف عن مبادرته جديدة يتم التجهيز لها في تعز
دعا وزير الصحة، الدكتور قاسم بحيبح، الأحد 25 أبريل/نيسان، العاملين في القطاع الصحي بمناطق سيطرة الحوثيين، الراغبين بأخذ لقاح كورونا، التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لأخذ اللقاح.
وأكد "بحيبح" في تدوينة على "فيس بوك"، إتاحة الوزارة للكادر الطبي، للحصول على لقاح فيروس كورونا في المحافظات التي تحت سلطة الحكومة الشرعية؛ بالتنسيق مع مكاتب الصحة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتخصيصن عدد من المواقع الثابتة والمتنقلة للتطعيم.
وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم كان أشار في وقت سابق إلى أن "الحوثيين رفضوا خططاً لإعطاء العاملين بالمجال الصحي في مناطق سيطرتهم لقاح فيروس كورونا".
وقال عبدالمنعم، "إن الخطة كانت تشمل تطعيم 25 ألف عامل في القطاع الصحي هم إجمالي العاملين بالقطاع في مناطق الحوثيين، لكنهم خفضوها إلى ألف جرعة لقاح تكفي ل500 عامل فقط".
والثلاثاء الماضي، دنشت وزارة الصحة بعدن، حملة التطيعم للكادر الطبي ضد فيروس كورونا.