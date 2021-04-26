لأول مرة منذ تعيينه.. وزير الداخلية يغادر ”عدن“ في مهمة ”عاجلة“

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وصل وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان الأحد 25 ابريل/نيسان، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة عمل رسمية يجري خلالها عددا من اللقاءات الهامة.
ونقل موقع وزارة الداخلية، عن مصدر في مكتب الوزير قوله، إن "اللواء حيدان غادر عصر الأحد العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض في مهمة عمل يطلع خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي على مستجدات استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري الخاص باتفاق الرياض".
وأضاف المصدر، أنه "سيتم أيضا بحث الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، إضافة للتباحث مع الأشقاء (بالسعودية) حول أوجه الدعم للوزارة".
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الزيارة عدة أيام، مشيرا إلى أن الوزير سيعقد خلالها عدد من اللقاءات الهامة.
وتعد هذه أول زيارة لوزير الداخلية إلى الرياض منذ وصوله بمعية الحكومة إلى عدن في 30 ديسمبر من العام الماضي، في حين عاد رئيس الحكومة من الرياض إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.
يأتي ذلك في وقت تستمر ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عرقلة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الشق الأمني والعسكري.
وقبل نحو ثلاث أيام وصل وفد عسكري سعودي برئاسة المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وتقول المصادر إن الزيارة تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى وضعه الطبيعي في إطار جهود تنفيذ اتفاق الرياض.