ضبط عصابة ترويج مخدرات وسرقة سيارات في المهرة

الإثنين 26 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، الأحد 25 أبريل/نيسان، ضبط عصابة ترويج مخدرات وسرقة سيارات.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن "شرطة مديرية شحن ضبطت 4 من مروجي المخدرات وهي بحوزتهم وتم فتح محاضر جمع الاستدلالات وجرى نقلهمت إلى بحث المحافظة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية" ضبطت أيضاً لص سيارات عقب أعمال بحث وتحري قامت بها إدارة البحث الجنائي بناء على بلاغات تفيد بوقوع حوادث سرقات من السيارات".

وبحسب الوكالة، "كشفت التحريات هوية اللص الذي تم تعميم أوصافه على الحواجز الأمنية مما مكن رجال قوات الأمن الخاصة المرابطين في نقطة الدمخ من ضبطه رغم محاولته التنكر وإخفاء بعض ملامح السيارات".

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول نوعية المواد المخدرة التي كانت تروجها العصابة، ولا عن هوية أفراد العصابة الأربعة ولص السيارات.