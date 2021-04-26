عاجل.. انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء ومصادرنا تشكف الأسباب

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افادت مصادر محلية في صنعاء لمأرب برس قبل قليل بأن انفجار عنيف هز المناطق الشمالية من العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر على ان الانفجار يحتمل ان يكون ناتجا عن انفجار مخزن اسلحة تابع للحوثيين بمعسكر الأكاديمية العسكرية بمنطقة الجراف شمال غرب العاصمة صنعاء.
....يتبع