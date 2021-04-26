تسجيل مسرب.. «ظريف» يفتح النار على الحرس الثوري ويفضح «قاسم سليماني» رسالة من ” ظريف” لـ”خامنئي” تكشف المسكوت عنه في محادثات فيينا الفنانة بلقيس فتحي ترفع قضية خلع على زوجها عبر محاكم الامارات وترفض كشف التفاصيل؟ دولة عربية تعلن إحباط «مؤامرة» خطيرة أعدتها حركة انفصالية فوائد مذهلة لا يعرفها العرب والغرب عن عصير الزبيب الشيخ حمود المخلافي يكشف عن مبادرته جديدة يتم التجهيز لها في تعز بينها 6 دول عربية.. تعرّف إلى أغنى دول العالم (إنفوغراف) صحيفة بريطانية تكشف صراع ملكتين وجناحين بالعائلة الحاكمة في دولة عربية مصادر عسكرية تكشف لـ«مأرب برس» حقيقة سيطرة «الحوثيين» على «كسارة مـأرب»..آخر التطورات السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة اقتصادية طموحة
قالت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.
وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.
وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.
يذكر أن بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018
وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.