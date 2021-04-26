مصادر عسكرية تكشف لـ«مأرب برس» حقيقة سيطرة «الحوثيين» على «كسارة مـأرب»..آخر التطورات السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة اقتصادية طموحة ”الحوثي“ يصر على رفض تسلم لقاحات ”كورونا“ الذي يجتاح مناطق سيطرته ويعتبر اللقاح ”مؤامرة“ الأمير محمد بن سلمان يتصل برئيس المجلس الانتقالي الجنرال محمد برشلونة يغرق الغواصات الصفراء بثنائية مذهلة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تمنع مسؤليين حكوميين من دخول مطار ”الريان“ مصدر حكومي وآخر عسكري يكشفان حقيقة سيطرة الحوثي على منطقة الكسارة غرب مأرب ”الوديعة“ يستقبل أول دفعة من العالقين في ”شرورة“ من القلائل الذين دافعوا عن صنعاء.. وزارة الدفاع تنعي للشعب قائدا عسكريا وقاضيا عادلا قاتل ببسالة حتى استشهد رئيس الحكومة يصل حضرموت للمشاركة في احتفالية خاصة بالمحافظة
نفت مصادر عسكرية اليوم الأحد مزاعم سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على منطقة "الكسارة" غربي محافظة مأرب اليمنية.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس» على ان قوات الشرعية ورجال المقاومة الشعبية تتواجد على امتداد المناطق القريبة من "جبل هيلان" وتلّقن المخدوعين من المليشيات ضربات موجعة ودروساً قاسية.
وأوضحت المصادر بأن قوات الشرعية ورجال القبائل تصدّر أروع الملاحم البطولية ضد فلول عصابة الإرهاب الحوثية وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات بأطراف محافظة مأرب.
وقالت المصادر على أن الهزائم الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية بأطراف مأرب على يد قوات الشرعية ورجال القبائل وإسناد مقاتلات التحالف العربي أجبرت مؤخراً مطابخ مليشيات الحوثي الإيرانية الإعلامية الى تسويق الانتصارات الوهمية عبر ابوقها ووسائلها الإعلامية.
هذا فيما أظهرت صورة نشرها الناشط الإعلامي اليمني زيد الشليف اليوم الأحد على حسابه بموقع "الفيسبوك" تواجد قوات الشرعية على أحد التباب بجبهة المشجح المتاخمة لجبل هيلان غربي مأرب.
وقال الشليف تعليقا على الصورة قائلًا:في الصورة أمامكم بعدسة تلفوني من جبهة الكسارة تظهر أعلى قمة جبل هيلان ظاهرة في الصورة تبة "الاريلات" وحتى المناطق التي تظهر في الصورة قبل جبل هيلان كلها بيد ابطال الجيش الوطني»
وكانت وسائل إعلام حوثية و إيرانية قد تداولت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بتمكن المليشيات الحوثية من السيطرة على منطقة الكسارة غربي مأرب.