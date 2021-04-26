مصادر عسكرية تكشف لـ«مأرب برس» حقيقة سيطرة «الحوثيين» على «كسارة مـأرب»..آخر التطورات السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة اقتصادية طموحة ”الحوثي“ يصر على رفض تسلم لقاحات ”كورونا“ الذي يجتاح مناطق سيطرته ويعتبر اللقاح ”مؤامرة“ الأمير محمد بن سلمان يتصل برئيس المجلس الانتقالي الجنرال محمد برشلونة يغرق الغواصات الصفراء بثنائية مذهلة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تمنع مسؤليين حكوميين من دخول مطار ”الريان“ مصدر حكومي وآخر عسكري يكشفان حقيقة سيطرة الحوثي على منطقة الكسارة غرب مأرب ”الوديعة“ يستقبل أول دفعة من العالقين في ”شرورة“ من القلائل الذين دافعوا عن صنعاء.. وزارة الدفاع تنعي للشعب قائدا عسكريا وقاضيا عادلا قاتل ببسالة حتى استشهد رئيس الحكومة يصل حضرموت للمشاركة في احتفالية خاصة بالمحافظة
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا الأحد، برئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، أعرب خلاله عن تعازيه له وللشعب التشادي بوفاة والده.
كما أعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس الانتقالي للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.
من جهته أعرب رئيس المجلس الانتقالي التشادي الجنرال محمد ديبي عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.
وكان المجلس العسكري في تشاد أعلن عن "ميثاق انتقالي"، وبدأ مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني عقب مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد 18 شهرا بانتخابات رئاسية، إلا أن هذه الخطوات ما تزال مرفوضة من المعارضة.
المصدر: موقع وزارة الخارجية السعودية