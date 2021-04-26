برشلونة يغرق الغواصات الصفراء بثنائية مذهلة

الإثنين 26 إبريل-نيسان 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حقق برشلونة فوزا صعبا وثمينا على مضيفه فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح فريق "الغواصات الصفراء" باب التسجيل عن طريق النيجيري صامويل شوكويزي في الدقيقة الـ26، قبل أن يقلب برشلونة النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 28 و35.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مانو تريغيروس في الدقيقة الـ65 عقب تدخله العنيف على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث وتساوى بالنقاط مع الوصيف ريال مدريد الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، حيث فاز النادي الملكي على غريمه الكتالوني ذهابا وإيابا هذا الموسم.