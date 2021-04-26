مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تمنع مسؤليين حكوميين من دخول مطار ”الريان“

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منعت القوات الموالية للإمارات في مطار الريان بحضرموت، كلا من قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ووكيل المحافظة عصام بن حبريش من الدخول إلى المطار لاستقبال الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة، إن حراسة المطار التابعة لقوات النخبة الحضرمية، منعت اللواء طيمس وبن حبريش، من دخول المطار بحجة عدم السماح بدخول مرافقيهم معهم.
وأضافت المصادر، أن اللواء طيمس وبن حبريش، اضطرا لمغادرة صالة المطار فوراً، وعادا إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت.
وفي سياق متصل شدد رئيس الحكومة معين عبدالملك، على ضرورة المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عقب وصوله وعدد من أعضاء حكومته إلى المكلا قادما من الرياض.
وقال عبدالملك، إن الحكومة عازمة على القيام بواجباتها مهما كان حجم الصعوبات والتحديات وستعمل بكل جدية على تجاوزها.
وتأتي عودة الحكومة إلى حضرموت بعد تعثر تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وعودة الاحتجاجات الشعبية بسبب تردي الخدمات في حضرموت وبعض المحافظات الأخرى.