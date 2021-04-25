مصدر حكومي وآخر عسكري يكشفان حقيقة سيطرة الحوثي على منطقة الكسارة غرب مأرب

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني يوم الاحد، ما نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية" عن سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.

وعبر الإرياني عن أسفه الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الإعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر المليشيا المنهارة.

بدوره، ذكر قائد عسكري لموقع الجيش، أن مليشيا الحوثي تحاول منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، إحراز أي تقدم في جبهتي المشجح والكسارة غربي المحافظة، مؤكدا أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل أحبطت كل تلك المحاولات.

ولفت إلى أن قوات الجيش، لقنت المليشيا دروسا قاسية في جبهتي المشجح والكسارة، مشيرا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا بينهم قيادات ميدانية.

وأضاف إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا، وكبدتها خسائر في العدد والعدة، مثمنا دور مقاتلات التحالف المساند لقوات الجيش.

وبالعودة لحديث الوزير الإرياني فقد اكد أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء قبائل مارب الشرفاء صامدين في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مارب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون مليشيا الحوثي الارهابية خسائر بشرية ومادية فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب

ودعا الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية إلى تحري المصداقية في تناول الشأن اليمني والتطورات السياسية والعسكرية، وتجنب الوقوع تحت طائلة التضليل الذي تمارسه آلة الدعاية الايرانية ومن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، والاعتماد على مصادر محايدة لنقل الوقائع على الأرض بشكل صحيح.