”الوديعة“ يستقبل أول دفعة من العالقين في ”شرورة“

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استقبل منفذ الوديعة البري، اليوم الأحد 25 أبريل/نيسان, الدفعة الأولى من العالقين اليمنيين مالكي سيارات الدفع الرباعي في منفذ شرورة السعودي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن سلطات المنفذ استقبلت عدد من العالقين اليمنيين في المنفذ السعودي، بعد قرار السلطات السعودية إنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من شهر.
ومساء أمس أعلن نائب وزير شؤون المغتربين في الحكومة الشرعية، أن السلطات السعودية قررت السماح بخروج المغتربين اليمنيين من منفذ الوديعة بسياراتهم ذات الدفع الرباعي، ابتداء من اليوم الأحد، بشرط أن تكون السيارات ملكاً لأصحابها.
وكانت السلطات السعودية قد اتخذت مؤخراً قراراً، بمنع دخول سيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي تضرر منه مئات المغتربين اليمنيين العائدين من المغتربين.