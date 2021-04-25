رئيس مجلس النواب الأردني يدق ناقوس الخطر ويدعو للتحرك العاجل

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دق رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، ناقوس الخطر محذرا من أن الأوضاع الحالية لها تأثير كارثي على مختلف القطاعات والمجالات، ويجب ايجاد حل لتخفيف القيود المفروضة.
ونقلت وكالة "رؤيا" الأردنية تصريحات رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، الذي قال يها إن "العديد من القطاعات أرهقت ومنها ما لم يعد قادرا على الاستمرار".
وأشار العودات إلى أن "توقيع عدد من النواب على مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بإعادة النظر بالقيود المفروضة على الأردنيين".
وأثارت مطالبات الحكومة ورئيس المجلس الإعلام بمغادرة الاجتماع حفيظة بعض النواب، ودفع بعضهم إلى مغادرة الاجتماع