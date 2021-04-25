10أطعمة بسيطة ومتوفرة تمدد العمر وتديم الصحة

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حدد خبراء التغذية في تركيا أفضل 10 أطعمة تساعد في تمديد عمر الشباب.

1. الجوز يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 التي تنظم مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتناول هذه المكسرات يحفز الدماغ.

2. السلمون يحتوي السلمون أيضًا على مستويات عالية من أوميغا 3 ، مما يساعد أيضًا في الحفاظ على معدل ضربات القلب ويساعد في الحفاظ على صفاء الذهن.

3. زيت الزيتون له تأثير إيجابي على صحة الجلد والقلب. كما أنه يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

4. العنب البري تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في العنب البري من التغيرات المرتبطة بالعمر.

5. السبانخ قال خبراء التغذية إن السبانخ، له تأثير إيجابي على الرؤية وصحة العظام، ويحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات ويحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

6. الشاي الأخضر الشاي الأخضر غني بالفوائد ويمنع حدوث مشاكل في القلب ومرض السكري من النوع 2.

7. الطماطم مادة اللايكوبين الموجودة في الطماطم لها آثار مفيدة على الجلد وتحمي من أمراض القلب والسرطان.

8. الفلفل الأحمر يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين سي ومضادات الأكسدة القوية.

9. البروكلي يحمي البروكلي من مخاطر الإصابة بالسرطان وتلف الخلايا، ما يساعد أيضًا في دعم وظائف المخ.

10. الشوكولاتة الداكنة تحتوي هذه الشوكولاتة على مركبات الفلافانول، التي تجعل الأوعية الدموية شابة ومرنة، وتقلل من ضغط الدم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض الكلى والخرف