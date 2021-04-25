الداخلية العراقية تعلن عن كارثة إنسانية غير مسبوقة في مقتل 82وإصابة 110 بالخطيب

الأحد 25 إبريل-نيسان 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى "ابن لخطيب" المخصص لمرضى "كوفيد-19" جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد هي 82 قتيلا و110 مصابين.

الكاظمي ينعى الضحايا ويأمر بالتحقيق فورا في حريق مستشفى بغداد بغداد - سبوتنيك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا في تصريحات للتلفزيون العراقي الرسمي:"الحصيلة النهائية لحريق مستشفى ابن الخطيب 82 شهيدا و110 مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحرائق ونتيجة لقفز البعض من مكان مرتفع ونتيجة لأن البعض منهم في حالة صحية معينة".

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع هذه الكارثة مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وفي ذات الشأن، أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها "تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها